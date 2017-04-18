Волгоградцам обещают удешевить проезд в автобусах

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской Думы, депутаты собираются в скором времени утвердить новые пакеты услуг на основе безналичной оплаты.

«Электронная карта “Волна”, приобретенная на предоплаченные 50 или 120 поездок, стоимость которой составит 750 и 1 800 рублей соответственно, удешевит проезд до 15 рублей на любой вид транспорта. Кроме того, предусматривается специальный “пересадочный тариф” под названием “60 минут”. Он позволяет за 30 рублей совершить в течение часа неограниченное число поездок», — заявили в ведомстве.

Дума рассмотрит проект решения, касающийся пакетов услуг в среду, 19 апреля. «Предполагается, что документ вступит в силу с момента его опубликования, — то есть, уже в ближайший четверг, 20 апреля», — отметили в ведомстве.