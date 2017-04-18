Суд снял запрет на поставку в Волгоград свинины из Самары
Суд разрешил ввоз в Волгоград свинины из Самары.
Суд разрешил ввоз в Волгоград свинины из Самары.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Как оказалось, власти направили в торговые сети региона письма с запретом на ввоз продукции свиноводства, изготовленной самарским ООО ТД «Глобал Фуд». Однако предупреждение УФАС отменил областной арбитражный суд. На днях решение последнего не поддержал и снял запрет на поставку в Волгоград продуктов самарского производства Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.
«Комитет необоснованно препятствовал ввозу свиноводческой продукции иногороднего производителя, мотивируя низким классом защищенности, несмотря на то, что она поставлялась из незараженного африканской чумой свиней региона», — отметили в УФАС.