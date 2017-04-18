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10:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

Суд снял запрет на поставку в Волгоград свинины из Самары

Суд разрешил ввоз в Волгоград свинины из Самары.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФАС, ранее антимонопольщики вынесли областному комитету ветеринарии предупреждение о том, что чиновники нарушают Закон о защите конкуренции.

Как оказалось, власти направили в торговые сети региона письма с запретом на ввоз продукции свиноводства, изготовленной самарским ООО ТД «Глобал Фуд». Однако предупреждение УФАС отменил областной арбитражный суд. На днях решение последнего не поддержал и снял запрет на поставку в Волгоград продуктов самарского производства Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

«Комитет необоснованно препятствовал ввозу свиноводческой продукции иногороднего производителя, мотивируя низким классом защищенности, несмотря на то, что она поставлялась из незараженного африканской чумой свиней региона», — отметили в УФАС.

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