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08:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Суд приостановил горные работы на восточном борту Коркинского разреза

Суд по требованию Ростехнадзора на 90 суток приостановил горные работы на восточном борту Коркинского разреза. В «Челябинской угольной компании» с претензиями не согласны и считают, что запретительные методы могут привести к непредсказуемым последствиям.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе «ЧУК».

В Ростехнадзоре считают, что коэффициент устойчивости борта и проектная высота уступов в этой части горной выработки не соответствует требованиям безопасности. И сейчас, когда идёт активное таяние снега, может произойти обвал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в ходе проведения плановой проверки было выявлено 121 нарушение соблюдения обязательных требований законодательных, нормативных правовых и нормативных технических документов в области промышленной безопасности и в области безопасности гидротехнических сооружений. Так, не проводятся расследования инцидентов самонагревание угля, не выполняются мероприятия по профилактике и тушению пожаров на разрезе Коркинский в части ликвидации в марте 2017 года пожара.

Ростехнадзор потребовал устранить нарушения, а в отношении юридического лица АО по добыче угля «ЧУК» возбуждены административные дела. Кроме того, административные дела возбуждены в отношении семи должностных лиц.

В свою очередь представители «ЧУК» с претензиями не согласны. По их мнению, состава нарушений в данном случае нет, а вскрышные и добычные работы на проблемном участке и так приостановлены по инициативе самого предприятия.

«Мы понимаем, что некоторые должностные лица хотят подстраховаться, но запретительные методы в этом случае могут привести к непредсказуемым последствиям», — отметил генеральный директор «Челябинской угольной компании» Валерий Кальянов.

По его мнению, полная приостановка горных работ, как того требует Ростехнадзор, сделает невозможным тушение техногенных пожаров и принятие экстренных мер в случае обвала пород. К этому добавятся негативные последствия от неконтролируемых выбросов.

«Полная приостановка горных работ означает, что техника не сможет проехать по проблемному участку для тушения возникшего пожара, а с другой стороны доступа к очагам возможного возгорания нет. Что касается других способов борьбы с подобными явлениями, то они, как правило, малоэффективны. Как показывает опыт, заливать горящие угольные пласты водой с вертолёта никто не будет, и результата это не даст», — добавил он.

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