Национальный банк запустил программу оздоровления банковского сектора

По словам председателя Данияра Акишева, реализация программы начнётся в ближайшее время, целью которой является усиление регуляторно-надзорных функций и государственная поддержка банков.

«Национальный банк за счёт собственных средств обеспечит предоставление банкам долгосрочного займа при условии докапитализации со стороны акционеров банков», — рассказал Данияр Акишев в ходе заседания Правительства РК.

По словам Акишева, усиление регуляторно-надзорных функций Нацбанка приведёт к повышению требований к качеству активов, залоговому обеспечению, проведению сделок со связанными лицами, к залоговому обеспечению, унификации подхода по оценке провизий.

Программа ужесточит регулирование деятельности аудиторских компаний и оценщиков на финансовом рынке.

В ноябре 2016 года сообщалось, что Qazkom и Народный банк Казахстана обсуждают слияние в один банк с активами в 27 млрд долларов. По информации источника, идея слияния принадлежала семье президента Нурсултана Назарбаева.