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08:46 (мск), источник: Informburo.kz

Национальный банк запустил программу оздоровления банковского сектора

Банкам выделят долгосрочный заём при условии докапитализации со стороны акционеров банков.

Источник: Informburo.kz

Нацбанк разработал программу реализации оздоровления банковского сектора, сообщает пресс-служба Национального Банка РК.

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По словам председателя Данияра Акишева, реализация программы начнётся в ближайшее время, целью которой является усиление регуляторно-надзорных функций и государственная поддержка банков.

«Национальный банк за счёт собственных средств обеспечит предоставление банкам долгосрочного займа при условии докапитализации со стороны акционеров банков», — рассказал Данияр Акишев в ходе заседания Правительства РК.

По словам Акишева, усиление регуляторно-надзорных функций Нацбанка приведёт к повышению требований к качеству активов, залоговому обеспечению, проведению сделок со связанными лицами, к залоговому обеспечению, унификации подхода по оценке провизий.

Программа ужесточит регулирование деятельности аудиторских компаний и оценщиков на финансовом рынке.

В ноябре 2016 года сообщалось, что Qazkom и Народный банк Казахстана обсуждают слияние в один банк с активами в 27 млрд долларов. По информации источника, идея слияния принадлежала семье президента Нурсултана Назарбаева.

Позднее АО «Народный Банк Казахстана» назвал публикации о возможном слиянии с АО «Казкоммерцбанк» спекуляциями. Казкоммерцбанк тоже опроверг слухи о слиянии с Народным банком. По словам пресс-секретаря финансовой организации Ларисы Коковинец, Казком не делал и не получал предложений о слиянии.

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