Национальный банк запустил программу оздоровления банковского сектора
Банкам выделят долгосрочный заём при условии докапитализации со стороны акционеров банков.
Банкам выделят долгосрочный заём при условии докапитализации со стороны акционеров банков.
Нацбанк разработал программу реализации оздоровления банковского сектора, сообщает
По словам председателя Данияра Акишева, реализация программы начнётся в ближайшее время, целью которой является усиление
«Национальный банк за счёт собственных средств обеспечит предоставление банкам долгосрочного займа при условии докапитализации со стороны акционеров банков», — рассказал Данияр Акишев в ходе заседания Правительства РК.
По словам Акишева, усиление
Программа ужесточит регулирование деятельности аудиторских компаний и оценщиков на финансовом рынке.
В ноябре 2016 года сообщалось, что Qazkom и Народный банк Казахстана обсуждают слияние в один банк с активами в 27 млрд долларов. По информации источника, идея слияния принадлежала семье президента Нурсултана Назарбаева.
Позднее АО «Народный Банк Казахстана» назвал публикации о возможном слиянии с АО «Казкоммерцбанк» спекуляциями. Казкоммерцбанк тоже опроверг слухи о слиянии с Народным банком. По словам