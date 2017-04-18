Названа цена ремонта дорог в Приморье

В результате в этом году Владивосток, Артем, Надеждинский и Шкотовский районы получат 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог, сообщает ИА «Дейта».

«Реализация проекта предполагает мероприятия, которые позволят снизить количество аварийно-опасных участков и увеличить долю протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям на территории агломерации. Кроме этого, проект нацелен на снижение протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки в час пик и общему улучшение ситуации на дорогах агломерации» — говорится в сообщении администрации Приморского края.

«Из федерального бюджета будет выделено 625 миллионов рублей, из краевого — 720 миллионов, а также муниципалитеты направят 97 миллионов рублей своих средств», — сообщил директор департамента Александр Швора.

Деньги будут направлены на ремонт дорожного полотна, установку дорожных знаков и барьерного ограждения на дорогах «Владивосток-Находка», «Шкотово-Партизанск», «Штыково-Ивановка-Реттиховка», а также на внутримуниципальные дороги во Владивостоке, Артеме и двух районах — Надеждинском и Шкотовском. Уже составлен план-график работ, завершить их планируется в октябре.

Напомним, в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около полутора миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

Анна Иваницына.