Названа цена ремонта дорог в Приморье
Соглашение о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» подписала администрация Приморского края с муниципальными образованиями Владивостокской агломерации сегодня, 18 апреля.
Соглашение о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» подписала администрация Приморского края с муниципальными образованиями Владивостокской агломерации сегодня, 18 апреля.
В результате в этом году Владивосток, Артем, Надеждинский и Шкотовский районы получат 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог, сообщает ИА «Дейта».
«Реализация проекта предполагает мероприятия, которые позволят снизить количество
«Из федерального бюджета будет выделено 625 миллионов рублей, из краевого — 720 миллионов, а также муниципалитеты направят 97 миллионов рублей своих средств», — сообщил директор департамента Александр Швора.
Деньги будут направлены на ремонт дорожного полотна, установку дорожных знаков и барьерного ограждения на дорогах «Владивосток-Находка», «Шкотово-Партизанск», «Штыково-Ивановка-Реттиховка», а также на внутримуниципальные дороги во Владивостоке, Артеме и двух районах — Надеждинском и Шкотовском. Уже составлен
Напомним, в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около полутора миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.
Анна Иваницына.