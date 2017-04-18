В Уфе рассматривают проект строительства экстрим-парка

По их словам, в наши дни необходимо развивать не только горные лыжи, но и сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина, лыжные гонки и лыжное двоеборье. По проекту все эти дисциплины будут представлены в экстрим-парке. Здесь станут возможны тренировки и соревнования по хаф-пайпу — соревнования по сноуборду на специальном снежном рельефе, который представляет собой в разрезе половину трубы.

Однако сегодня склон имеет запущенный вид, есть опасность оползней.

«Развитие данного участка земли, который сейчас находится в ведении 33-й школы и никак не используется, повысит спрос на канатную дорогу. Она станет востребована не только в дачный сезон, но и зимой. На спортсооружениях смогут заниматься порядка 200 детей, а в вечерние часы объект можно использовать в коммерческих целях. Таким образом, новый проект положительно скажется и на воспитании новых чемпионов, и на экономике нашего города», — считает Валерий Матвеев.