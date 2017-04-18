Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Поставлена жирная точка": признание Филиппа Киркорова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ: Украиной правят настоящие каратели с химоружием
В Китае рассказали о последствиях войны с Кореей
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
09:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе рассматривают проект строительства экстрим-парка

УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе рядом с канатной дорогой может появиться экстрим-парк. По информации пресс-службы уфимского Горсовета, директор уфимской спортивной школы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту Валерий Матвеев вместе с именитыми спортсменами представили документацию и подробный план будущего парка.

По их словам, в наши дни необходимо развивать не только горные лыжи, но и сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина, лыжные гонки и лыжное двоеборье. По проекту все эти дисциплины будут представлены в экстрим-парке. Здесь станут возможны тренировки и соревнования по хаф-пайпу — соревнования по сноуборду на специальном снежном рельефе, который представляет собой в разрезе половину трубы.

Однако сегодня склон имеет запущенный вид, есть опасность оползней.

«Развитие данного участка земли, который сейчас находится в ведении 33-й школы и никак не используется, повысит спрос на канатную дорогу. Она станет востребована не только в дачный сезон, но и зимой. На спортсооружениях смогут заниматься порядка 200 детей, а в вечерние часы объект можно использовать в коммерческих целях. Таким образом, новый проект положительно скажется и на воспитании новых чемпионов, и на экономике нашего города», — считает Валерий Матвеев.

По словам инициатора, у проекта уже есть инвестор. Летом экстрим-парк также можно использовать для организации пеших и велосипедных маршрутов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
СМИ узнали о скором назначении Рогозина в ГЛОНАСС
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь