В Уфе рассматривают проект строительства экстрим-парка
УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе рядом с канатной дорогой может появиться
УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе рядом с канатной дорогой может появиться
По их словам, в наши дни необходимо развивать не только горные лыжи, но и сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина, лыжные гонки и лыжное двоеборье. По проекту все эти дисциплины будут представлены в
Однако сегодня склон имеет запущенный вид, есть опасность оползней.
«Развитие данного участка земли, который сейчас находится в ведении 33-й школы и никак не используется, повысит спрос на канатную дорогу. Она станет востребована не только в дачный сезон, но и зимой. На спортсооружениях смогут заниматься порядка 200 детей, а в вечерние часы объект можно использовать в коммерческих целях. Таким образом, новый проект положительно скажется и на воспитании новых чемпионов, и на экономике нашего города», — считает Валерий Матвеев.
По словам инициатора, у проекта уже есть инвестор. Летом