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09:40 (мск), источник: УралПолит.ру

Александр Потапов встретился с коллективом Уралвагонзавода

НИЖИЙ ТАГИЛ, 18 апреля, ИА УралПолит.Ru. Генеральный директор корпорации УВЗ Александр Потапов встретился с представителями трудового коллектива Уралвагонзавода.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Уралвагонзавода, во время встречи Александр Потапов рассказал о текущей ситуации на заводе и ответил на вопросы профактива.

«Ситуация умеренной устойчивости. В этом году корпорации УВЗ исполняется 10 лет, и она является одной из ключевых и знаковых корпораций не только в России, но и за рубежом. Мы гордимся, что работаем здесь, гордимся продукцией, которую выпускаем. Вместе с тем у нас существуют сложности, но ситуация выравнивается и, уверен, в ближайшее время она нормализуется», — так охарактеризовал Потапов сегодняшнее положение предприятия.

Он подчеркнул, что стратегически важные задачи Уралвагонзавода связаны как с производством спецтехники, так и с развитием гражданского сектора.

«По итогам 2016 года структура выпуска у нас составляет 80% специальной продукции, 20% — гражданской. В 2017 году по предварительным подсчетам — 70% на 30%. К 2030 году соотношение гражданской и военной продукции должно быть 50% на 50%. Перед нами стоит задача восстановить производство дорожно-строительной и коммунальной техники, сформировать ясную и четкую программу. Государство нам дает определенный шанс. По программе импортозамещения мы можем производить эту продукцию и успешно конкурировать с зарубежными аналогами», — подчеркнул генеральный директор корпорации.

В своем выступлении Александр Потапов уделил особое внимание работе с молодежью и кадровой политике, отметив, что от этой работы зависит устойчивость фундамента, на котором стоит Уралвагонзавод, а значит и будущее предприятия: «У нас есть уникальная программа — это программа целевого набора. Ее нужно максимально использовать. В Москве, создан Федеральный кадровый центр, который проводит мониторинг рынка специалистов, начиная от сварщиков и заканчивая инженерами-конструкторами высшей категории. Есть много возможностей развития кадрового потенциала, их нужно задействовать».

Диалог с заводчанами продолжился в рамках отчетной конференции об исполнении коллективного договора Уралвагонзавода. Со стороны администрации в ней приняли участие генеральный директор УВЗ Александр Потапов и исполнительный директор Уралвагонзавод Владимир Рощупкин. Со стороны профсоюзной организации — председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности (ОБОРОНПРОФ) Андрей Чекменев, председатель первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод» Евгений Лутохин, делегаты трудового коллектива, а также глава города Нижний Тагил Сергей Носов.

В ходе конференции были подведены итоги работы головного предприятия корпорации УВЗ в 2016 году. Отмечено, что все условия коллективного договора выполнены. Коллективный договор Уралвагонзавода продлен сроком на 1 год и будет действовать до мая 2018 года.

«Для Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности очень важно, чтобы коллективный договор Уралвагонзавода выполнялся, так как Уралвагонзавод одно из определяющих предприятий оборонно-промышленной отрасли», — отметил в своем обращении к собравшимся Андрей Чекменев.

В завершении отчетной конференции генеральный директор ответил на вопросы делегатов. В ходе встреч представители трудовых коллективов были проинформированы о том, что ставится задача запустить первую очередь новой заводской поликлиники к началу 2018 года, планируется расширение перечня предлагаемых для оздоровления путевок с привлечением здравниц корпорации Ростех, продолжатся работы по строительству детского парка, а также о мероприятиях по празднованию в 2017 году Дня танкиста.

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