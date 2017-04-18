В Советском районе Волгограда построят дорогу за 110 миллионов рублей
Строительство новой дороги за 110,4 миллиона рублей начинается в жилом квартале «Долина» в Советском районе Волгограда.
Строительство новой дороги за 110,4 миллиона рублей начинается в жилом квартале «Долина» в Советском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, что 88,3 миллиона рублей на возведение дороги выделил федеральный центр. «В настоящее время в мэрии готовится необходимая документация для проведения аукционных процедур по определению подрядчика», — заявили в ведомстве.
Добавим, что проект реализуется в рамках федеральной программы «Жилище», рассчитанной на 2015 — 2020 годы.