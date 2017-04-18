В Советском районе Волгограда построят дорогу за 110 миллионов рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета строительства, новая дорога будет иметь четыре полосы. Ее протяженность составит 850 метров, а ширина — 16 метров. Пройдет она от улицы имени Джабаева до улицы имени Маршала Василевского. «Она обеспечит удобный выход на Вторую продольную и избавит водителей от необходимости “петлять” по частному сектору», — добавили в ведомстве.

Отметим, что 88,3 миллиона рублей на возведение дороги выделил федеральный центр. «В настоящее время в мэрии готовится необходимая документация для проведения аукционных процедур по определению подрядчика», — заявили в ведомстве.

Добавим, что проект реализуется в рамках федеральной программы «Жилище», рассчитанной на 2015 — 2020 годы.