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14:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы меньше покупают в магазинах и больше тратят в кафе и ресторанах

Оборот розничной торговли вырос в Волгоградской области в марте.

Жители региона и гости области купили товаров и продукции на сумму около 29 миллиардов рублей, сообщает ВДТВ со ссылкой на данные Волгоградстата.

В сопоставимых ценах к февралю 2017 года оборот розничной торговли составил 107,6%. В первом квартале 2017 года жители региона оставили в магазинах почти на 2% меньше средств, чем за аналогичный период 2016 года.

Зато постоянно растет оборот общественного питания. В марте волгоградцы погуляли в кафе и ресторанах на сумму более 883 миллионов рублей, что на 6,2% больше, чем в феврале 2017 и на 3,5% больше, чем в марте прошлого года. В первом квартале 2017 года оборот общественного питания вырос на 6,3% к аналогичному периоду 2016 года.

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