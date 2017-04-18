Глава ведомства Алексей Попов 14 апреля принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции среди представителей аграрных ведомств Приволжского Федерального округа, организованном Минсельхозом России.

В мероприятии под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова также приняли участие представители банковских структур, научно-исследовательских интитутов, аграрных вузов, руководители сельхозпредприятий области.

Совещание было посвящено подготовке к проведению сезонных полевых работ. Алексей Попов доложил, что Самарская область полностью готова к проведению весенней посевной кампании.

«Под урожай будущего года у нас подготовлена зябь на площади более 1,1 млн га, посеяно 426 тыс. га озимых, что на 30 тыс. га выше показателей прошлого года. В ряде территорий уже ведется их подкормка. Общая посевная площадь составит более 2,05 млн гектаров», — сообщил он.