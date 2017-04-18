ФАС одобрила заявку Сбербанка на приобретение новосибирского «Сибмоста»

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Сбербанка о приобретении контрольного пакета акций новосибирской строительной компании «Сибмост». Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте ведомства.

«ФАС рассмотрела ходатайство ПАО “Сбербанк России” о даче согласия на приобретение 51% голосующих акций АО “Сибмост” и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в решении.

Ранее источник, близкий к «Сибмосту», сообщал ТАСС, что консорциум Сбербанка, АФК «Система» и саратовского «Волгомоста» уже приобрел «Сибмост», однако, позднее представители банка и АФК «Система» опровергли эту информацию, пояснив, что стороны пока ведут переговоры.

Банкротство «Сибмоста».

В начале июля 2016 года строительная компания «Орион» — субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт», которые вел «Сибмост», потребовала его банкротства. В мае того же года суд постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу «Ориона» 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк «Акцепт», Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования в размере более 4 млрд рублей заявил и Сбербанк, но позднее отказался от них. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.

В 2016 году, по данным СПАРК, «Сибмост» сократил количество заключенных новых контрактов более чем в шесть раз по сравнению с 2015 годом.