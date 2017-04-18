Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Олимпийский чемпион Немов вышел в свет с очаровательной женой
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Овечкин дает дорогу молодым: обзор матчей Кубка Стэнли
Ковалев: Уорд отдаст мне мои чемпионские пояса
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
"Либо пряником, либо кнутом": Лавров о словах беглого генерала
Беженцы из КНДР хлынут в РФ, если начнется война
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
16Мир встретил Пасху
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
11:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Сезон веерных отключений горячей воды стартовал в Волгограде

В Волгограде окончание отопительного сезона сменилось массовыми отключениями воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра, это связано с проведением плановых гидравлических испытаний на теплосетях.

С них начинается подготовка системы к новому сезону. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, это мероприятие проводится ежегодно. В трубопроводы подается вода под высоким давлением, чтобы проверить трубы на прочность, определить слабые места системы и вовремя заменить трубы, узлы и агрегаты.

А пока теплосети готовят к предстоящей зиме, жителям Волгограда придется обходиться без горячей воды. Так, с 18 апреля коммунальный ресурс прекратят подавать потребителям части Тракторозаводского (будут отключены от горячего водоснабжения дома по десяти улицам, более 20 школ, детсадов и поликлиник), а также Красноармейского района. С 19 апреля на три дня будет отключена горячая вода в Дзержинском районе. Несколько дней без горячей воды придется провести и жителям Краснооктябрьского и Центрального района — с 24 по 26 апреля, а в Советском районе — с 26 по 28 апреля. Полный список улиц и времени отключения ресурса опубликован на сайте мэрии.

Отключения планируются с 08:00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24:00 даты, по которую прекращается горячее водоснабжение. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока.

Кроме того, начинаются остановки котельных на планово-предупредительные ремонты. Первым в этом году стартует Кировский район. Работы будут проводиться с 16 по 28 апреля. Здесь отремонтируют две котельных.

Напомним, в Волгограде отопительный сезон завершился 12 апреля. Решение было принято в связи с повышением температуры наружного воздуха. Как прокомментировал руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Алексей Сивоков, осенне-зимний период 2016 — 2017 года прошел без серьезных сбоев и нарушений. Самым холодным зимним месяцем за последние пять лет стал декабрь, однако коммунальные службы с задачей справились. Технологические отказы, неизбежные при высоком износе сетей, устранялись в нормативные сроки.

Износ сетей теплоснабжения на территории города на сегодня достигает 70%-75%. Эти проблемы копились годами. Однако ситуация постепенно начинает меняться к лучшему. Оздоровление теплового хозяйства теперь занимается «Концессии теплоснабжения», с которой осенью 2016 года власти города подписали соглашение о передаче теплосетей в концессию.

Новый инвестор в 2017 году намерен вложить в обновление теплового хозяйства 1,85 млрд рублей. Модернизация коснется всех элементов системы — котельных, центральных тепловых пунктов, сетей. В планах — строительство пяти новых блочно-модульных котельных, в том числе в поселке Южный Красноармейского района. 12 котельных будут реконструированы — в них поменяют котельное и насосное оборудование, автоматизируют.

Также в 2017 году предстоит реконструировать 25 ЦТП, построить 17,6 км и переложить 22,3 км тепловых сетей различного диаметра, обновить парк спецтехники, необходимой для эксплуатации и ремонта системы теплоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Волгограде осенью 2016 года начался без срывов. В преддверии будущих холодов специалисты провели все необходимые ремонтные работы: заменили более 17 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, восстановили изоляционное покрытие на трубопроводах, привели в порядок свыше 3 тыс. единиц тепломеханического и электрического оборудования на котельных и тепловых пунктах.

Тепловое хозяйство Волгограда насчитывает 123 котельных, 336 центральных тепловых пункта и насосных станций. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения — около 1 тыс. км. Из общего числа 5562 многоквартирных домов 5124 дома с централизованной системой отопления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белоруссия бросается обвинениями, западные соседи негодуют
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
Нобелевские лауреаты осудили предвыборную программу Марин Ле Пен
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь