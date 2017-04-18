КЖД с 1 мая назначает дополнительные поезда в сторону моря и Черняховска

На Зеленоградском направлении по выходным и праздничным дням будут курсировать три пары дополнительных поездов. Время отправления от Южного вокзала Калининграда — 12:14, 13:26, 16:30, из Зеленоградска — 13:10, 15:25, 18:46.

Также, на этом направлении на ежедневный режим курсирования переводится пригородный поезд Калининград-Зеленоградск, отправляющийся из Калининграда в 18:40, из Зеленоградска — в 19:49. Напомним, что до 1 мая этот поезд курсирует по рабочим дням.

До станции Пионерский Курорт дополнительно назначается ежедневный поезд через Зеленоградск со временем отправления из Калининграда в 17:33, в обратном из Пионерского — в 20:00.

На Светлогорском направлении с 1 мая по выходным и праздничным дням дополнительно назначаются три пары поездов (отправление из Калининграда в 12:40, 14:05, 16:21, в обратном направлении — в 14:03, 15:21, 18:14).

На Балтийском направлении по средам, воскресеньям и праздничным дням назначается пригородный поезд Калининград — Шиповка. Время отправления из Калининграда — 8:50, из Шиповки — в 17:00.

На Черняховском направлении с 1 мая назначается в обращение еще один пригородный поезд. Из Калининграда он будет отправляться по вторникам, четвергам, воскресеньям и праздничным дням в 8:50, из Черняховска — в 12:40.