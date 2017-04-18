Систему АСКОП введут на всей территории Нижегородской области
Стоимость внедрения системы АСКОП составляет более 500 млн рублей.
Стоимость внедрения системы АСКОП составляет более 500 млн рублей.
Система АСКОП должна заработать на всей территории Нижегородской области в 2018 году, заявил председатель комитета Законодательного собрания региона по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.
Автоматизированной системой оплаты проезда в транспорте общего пользования (АСКОП) оснастят более 1,5 тысячи автобусов, которые используются на пригородных и городских маршрутах. Ориентировочная стоимость внедрения системы составляет более 500 млн рублей.
«Что особенно следует отметить, система АСКОП предназначена и для муниципального, и для частного транспорта, — подчеркнул Владимир Солдатенков. — Внедрение системы должно вывести работу общественного транспорта на качественно новый уровень».
Также на заседании комитета депутаты приняли решение внести на заседание регионального парламента, которое пройдет 27 апреля, проект изменений в закон «О дорожном фонде Нижегородской области».