Систему АСКОП введут на всей территории Нижегородской области

Система АСКОП должна заработать на всей территории Нижегородской области в 2018 году, заявил председатель комитета Законодательного собрания региона по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Автоматизированной системой оплаты проезда в транспорте общего пользования (АСКОП) оснастят более 1,5 тысячи автобусов, которые используются на пригородных и городских маршрутах. Ориентировочная стоимость внедрения системы составляет более 500 млн рублей.

«Что особенно следует отметить, система АСКОП предназначена и для муниципального, и для частного транспорта, — подчеркнул Владимир Солдатенков. — Внедрение системы должно вывести работу общественного транспорта на качественно новый уровень».

Также на заседании комитета депутаты приняли решение внести на заседание регионального парламента, которое пройдет 27 апреля, проект изменений в закон «О дорожном фонде Нижегородской области».