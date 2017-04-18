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10:18 (мск), источник: УНИАН

В украинских хранилищах увеличились запасы газа

Запасы газа в ПХГ Украины за неделю незначительно увеличились — до 8,33 млрд кубометров.

Источник: УНИАН

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 8 по 16 апреля выросли на 0,3%, или на 22 млн куб. м, — до 8,329 млрд куб. м с 8,307 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 16 апреля из хранилищ было отобрано 3,62 млн куб. м газа, а закачано — 13,81 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В отопительный сезон 2016−2017 годов Украина вошла с запасами газа на уровне 14,7 млрд куб. м.

11 марта «Укртрансгаз» сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку в режиме 4,5 млн куб. м в сутки.

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