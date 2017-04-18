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11:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Енисейском районе готовятся начать строительство лесохимического комплекса

Стройка обеспечит около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Источник: Reuters

Целлюлозный завод по глубокой переработке древесины создадут в Енисейском районе Красноярского края. Инвестиции составят около 100 млрд рублей. Проект предпрития презентуют на Красноярском экономическом форуме.

Ожидается, что стройка обеспечит около 1,5 тыс. новых рабочих мест, а само будущее производство — около 4 тыс.

Инвестиционный проект реализуется в рамках соглашения, подписанного между правительством Красноярского края и ООО «Сибирский Лес». В 2015 годк компания «Сибирский лес» заключила контракт с генеральным подрядчиком — им стала «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (China CAMC Engineering Co., Ltd.).

В рамках КЭФ компания планирует подписать ряд соглашений как с инвесторами, так и с СибГАУ — опорным вузом Красноярского края, где будут обучать специалистов для нового производства.

В пресс-службе министерства лесного хозяйства региона также рассказали, что в Богучанском районе запланировано строительство целлюлозного производства мощностью 750 тыс тонн целлюлозы в год. Прект развивает АО «Краслесинвест».

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