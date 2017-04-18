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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Судоходные арки для моста в Крым смонтированы на 70%

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Самые габаритные конструкции моста через Керченский пролив — судоходные арки — смонтированы на 70%, сообщил заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Источник: РИА "Новости"

Их вес — почти 6 тысяч тонн железнодорожная и более 4 тысяч тонн автодорожная, длина каждой — более 200 метров.

«Судоходные арки Крымского моста сейчас собирают на керченской стороне на стапелях. Уже смонтировано больше 7 тысяч тонн металлоконструкций. Это 70% от всего объема. Там же сооружают выкаточные пирсы, по которым конструкции спустят к воде и переместят на понтоны. Работы по укрупнению пролетов ведутся в круглосуточном режиме. В них задействовано более 500 человек», — цитирует слова Рыженькина инфоцентр «Крымский мост».

Операция по транспортировке арок к фарватерным опорам намечена на конец августа — начало сентября этого года. Планируется, что она займет от трех до пяти дней на каждую арку и будет вестись по строго заданной траектории. Специалисты Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге уже провели математическое и экспериментальное моделирование морской операции. Со стороны керченского берега углубляют дно, чтобы система могла беспрепятственно передвигаться по всему маршруту.

«Доставка арочных пролетов к фарватеру — одна из сложнейших операций не только в рамках реализации проекта, но и в практике отечественного мостостроения», — говорится в сообщении.

«Транспортировать судоходные пролеты Крымского моста максимально безопасно при скорости ветра до 10 метров в секунду», — отметил заместитель начальника отделения гидроаэродинамики Крыловского государственного научного центра Сергей Соловьев.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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