В Воронеже стал известен новый владелец «Горэлектросети»

Во вторник, 18 апреля, стал известен победитель конкурса на покупку имущества МУП «Воронежская горэлектросеть». Среди трех допущенных к процедуре конкурса претендентов наиболее привлекательным оказалось предложение московской компании АО «Городская Энергетическая Система» (АО «ГЭС»).

Результаты торгов стали неожиданными для многих, так как основным претендентом на имущество «ВГЭС» считали ПАО «МРСК Центра». Эта компания заявляла о своей заинтересованности в воронежской горсети в рамках политики консолидации активов по всей стране. Впервые за время попыток мэрии продать активы МУП, то есть с начала 2000-х годов, она заявилась на конкурс, однако победить в торгах ей так и не удалось.

Всего же на конкурс подали заявки четыре организации. Конкурсная комиссия из сотрудников МУП и мэрии оценивала заявки претендентов по нескольким критериям. Помимо предлагаемой стоимости, большое значение придавали квалификации и качеству конкурсного предложения в целом. Заявки претендентов оценивали по балльной системе.

Выяснилось, что МРСК Центра не слишком хорошо подготовилось к конкурсу в части описания своих инвестиционных планов в регионе. Комиссии предоставили документ, составленный в Москве, в котором ни слова не было конкретно о Воронежской области. Отметим, что оценку по данной категории в рамках конкурсной процедуры производили федеральные эксперты.

Кроме того оказалось, что среди всех конкурсантов МРСК Центра выставила самую низкую стоимость за активы «ВГЭС». Компания всего на 6 млн рублей увеличила стартовую стоимость МУПа, которая составляла 1 млрд 740 млн рублей. В то время как победитель предложил за имущество воронежской горсети 1 млрд 810 млн рублей.

Эксперты считают, что превышение пороговой стоимости на 70 млн можно считать приемлемым, учитывая, что администрация города несколько раз пыталась безуспешно продать имущество муниципального предприятия. А в 2012 году, по информации в СМИ, та же МРСК давала за него всего 300 млн рублей. Учитывая, что актив с годами только дешевеет из-за естественного износа сетей и отсутствия вложений в модернизацию, цену в 1,8 млрд рублей местные эксперты называют очень хорошей.