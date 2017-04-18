Производство водки в Сибири в первом квартале выросло на 66%

НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Производство водки в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в первом квартале 2017 года выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Однако такой рост свидетельствует не об увеличении потребления, а о вытеснении нелегальной продукции с рынка и замещении легальной, сообщила пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования (РАР) по СФО.

«По оценкам экспертов, сейчас в легальной рознице практически нет нелегального алкоголя. Весь “левак” вытеснен в так называемую неофициальную розницу, то есть магазины, реализующие водку без лицензии и подключения к ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система)», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили низкий уровень легальных розничных продаж в ряде регионов Сибири, что косвенно указывает на большую долю контрафакта. В частности, в Омской области доля легальной водки в объемах розничных продаж алкоголя самая низкая в Сибири и составляет 26% (Кемеровская область — 46%, Алтайский край — 44%, Новосибирская область — 30%). Объем продаж водки на душу населения в Омской области в 2016 году составил 1,9 л на человека, что в 2 раза меньше, чем в среднем по округу.

«Мы понимаем, что структура потребления алкогольной продукции внутри округа примерно одинаковая и крайне низкое значение этого показателя в отдельных субъектах РФ по отношению к соседним областям свидетельствует о теневом обороте водки. Вряд ли у кого-то возникнут сомнения в том, что так сильно упасть уровень употребления такого популярного в народе напитка, как водка, не мог», — приводит пресс-служба слова руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексея Крупина.

Аналогичная ситуация с продажей водки в розницу на душу населения в республиках Алтай, Хакасия и Тыва. Так, объем легальных розничных продаж водки на душу населения в Республике Тыва в 2016 году был самым низким в СФО и составил 1,7 л на человека, в Хакасии и Республике Алтай — 2 л на человека.

В РАР отметили недостаток контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году. Во всех четырех регионах по итогам 2016 года не было инициировано ни одного отзыва лицензии на розничную продажу алкоголя, хотя предпосылки к этому есть, считают в ведомстве.