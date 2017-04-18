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10:29 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура начала проверку из-за недопуска на рейс «Победы» ребенка-инвалида

В авиакомпании ранее заявили, что уволят сотрудника, ответственного за сложившуюся ситуацию.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Прокуратура начала проверку в связи с отказом авиакомпании «Победа» в воздушной перевозке матери с больным ребенком, сообщили в надзорном ведомстве во вторник.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку в связи с отказом авиакомпании “Победа” в воздушной перевозке матери с ребенком, страдающим ДЦП», — говорится в сообщении.

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Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что сотрудник авиакомпании «Победа» в аэропорту «Внуково» отказал в допуске на рейс ребенку, страдающему детским церебральным параличом и его матери.

«При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», — отмечает прокуратура.

В самой авиакомпании ранее заявили, что проводят служебное расследование. Сотрудника авиакомпании — руководителя группы по наземному обеспечению — решено уволить за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту «Внуково».

«Предварительно известно, что пассажир с ребенком, страдающим детским церебральным параличом, прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации, по этой причине у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира таким образом, чтобы не задержать вылет рейса. Пассажиру был предложен альтернативный рейс другой авиакомпании из аэропорта «Шереметьево» со специальным комфортным трансфером из «Внуково», — говорится в сообщении «Победы».

Комментарии
5
Антон Гагарин
Скоро начнут писать про то что творится за окном "О ужас в питере снова идет дождь"
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Антон Гагарин
Лучше бы писали новости про забастовку дальнобойщиков! Я так тоже могу написать "Ужас в придуманном городе живут придуманные люди".
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Andrey
Просто эта авиакомпания настолько малобюджетная, что у них нет средств на нормальную рекламу. Они нашли простой способ, чтобы их компания была всегда на виду в прессе - утихает один скандал, тут же возникает другой, дешево и сердито )))
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