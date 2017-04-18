С начала года в Иркутской области выросли темпы сдачи жилья

Как сообщает 18 апреля Иркутскстат, сдача жилья в эксплуатацию активизировалась в Иркутске, где под ключ сдано 2007 квартир, их общая площадь (110,3 тыс. кв. м) в 1,5 раза больше сданной в январе-марте прошлого года. Активно велось строительство и в пригороде, за три месяца в Иркутском районе появилось 1955 новых квартир (82,6 тыс. кв. м). Суммарно на Иркутск и Иркутский район приходится 90% возведенного в регионе жилья.

В Усть-Кутском МО могли праздновать новоселье 153 семьи, Шелеховском районе — 131, Эхирит-Булагатском — 44, Усть-Удинском — 31, в Ольхонском районе — 17 семей.