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10:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

С начала года в Иркутской области выросли темпы сдачи жилья

За I квартал 2017 года в Иркутской области построено 4387 квартир общей площадью 215,3 тыс. кв. м, что в 2,1 раза превосходит результат 2016 года за это же время.

Источник: Reuters

Как сообщает 18 апреля Иркутскстат, сдача жилья в эксплуатацию активизировалась в Иркутске, где под ключ сдано 2007 квартир, их общая площадь (110,3 тыс. кв. м) в 1,5 раза больше сданной в январе-марте прошлого года. Активно велось строительство и в пригороде, за три месяца в Иркутском районе появилось 1955 новых квартир (82,6 тыс. кв. м). Суммарно на Иркутск и Иркутский район приходится 90% возведенного в регионе жилья.

В Усть-Кутском МО могли праздновать новоселье 153 семьи, Шелеховском районе — 131, Эхирит-Булагатском — 44, Усть-Удинском — 31, в Ольхонском районе — 17 семей.

Во многих муниципальных образованиях Иркутской области количество новых квартир — от 1 до 5 единиц. А в Свирске, Усть-Илимске и в 13-ти районах в январе-марте не было ввода жилья.

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