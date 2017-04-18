С начала года в Иркутской области выросли темпы сдачи жилья
За I квартал 2017 года в Иркутской области построено 4387 квартир общей площадью 215,3 тыс. кв. м, что в 2,1 раза превосходит результат 2016 года за это же время.
За I квартал 2017 года в Иркутской области построено 4387 квартир общей площадью 215,3 тыс. кв. м, что в 2,1 раза превосходит результат 2016 года за это же время.
Как сообщает 18 апреля Иркутскстат, сдача жилья в эксплуатацию активизировалась в Иркутске, где под ключ сдано 2007 квартир, их общая площадь (110,3 тыс. кв. м) в 1,5 раза больше сданной в
В
Во многих муниципальных образованиях Иркутской области количество новых квартир — от 1 до 5 единиц. А в Свирске,