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11:02 (мск), источник: PROUFU.ru

Росстат опубликовал данные о средней зарплате по Башкирии

Росстат опубликовал перечень документов с данными средней зарплаты отдельным категориям работников в период с января по декабрь 2016 года.

Источник: Proufu.ru

Так, например, согласно документу, средняя зарплата учителям по Башкирии составляет 26 242 рублей.

В Татарстане средняя зарплата — 28 942 рубля. Самая высокая зарплата у педагогов в округе Пермского края — 29 835 рублей, а меньше всего платят учителям в Чувашской Республике — 20 882 рублей.

Средняя зарплата воспитателей по Башкирии составляет 22 298 рублей. В Татарстане платят чуть больше — 26 293 рублей.

Доктора в Башкирии получают в среднем 42 922 рубля, а в Татарстане врачи получают чуть меньше — 39 832 рубля. Средняя зарплата остального медицинского персонала составляет 23 514 рублей.

Зарплата соцработников в Приволжском федеральном округе составляет 17 341 рубль. В Башкирии соцработники получают в среднем 20 083 рубля. Самая маленькая зарплата по округу зафиксирована в Республике Марий Эл. Там соцработники получают в среднем 11 866 рублей.

Работники учреждений культуры Башкортостана зарабатывают в среднем 18 676 рублей, в Пермском крае — 23 051, в республике Марий Эл — 13 797.

Научные сотрудники в республике Башкортостан получают в среднем 37 856 рублей. Самая большая зарплата в ПФО зарегистрирована в Ульяновской области — 67 257 рублей, а самая низкая в Пензенской области — 21 043 рублей.

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