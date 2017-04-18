Десятки домов Уфы 19 апреля останутся без воды

Как сообщили на предприятии «Уфаводоканал», в Орджоникидзевском районе с 10 до 17 часов ХВС отключат на ул. Кремлевская, 39, 41; ул. Кольцевая, 145, 145а, 147, 149, 149а, 151; ул. Пекинская, 14, 14а, 14б, 14 В, 16.

В Калининском районе холодная вода с 10 до 20 часов будет отключена по следующим адресам:

ул. Гвардейская, 44/2; ул. Зеленая, 1, ½; ул. Спортивная, 9, 11, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35, 41; ул. Олимпийская, 38, 38а, 40, 45, 45а, 49а, 49 В, 51, 51/1; ул. Абзелиловская, 1.