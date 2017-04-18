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10:52 (мск), источник: Prokazan.ru

В историческом центре Казани выставлен на торги комплекс зданий

Министерство земельных и имущественных отношений РТ выставило на торги комплекс зданий в историческом центре Казани по улице Нагорная, 6. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальная цена — 107,7 млн рублей. Шаг аукциона определен в 1 млн 184 тыс 700 рублей.

Сообщается, что торги пройдут сегодня.

Отметим, ранее в этом здании располагалась поликлиника онкологического диспансера. Сейчас медицинское учреждение располагается на улице Сибирский тракт.

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