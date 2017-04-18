19 апреля в Уфе отключат электричество
Без света останутся жители центра города.
Без света останутся жители центра города.
19 апреля,
Под плановые отключения попадают жители нескольких многоквартирных домов по улице Карла Маркса.
Ремонтники будут менять устаревшее внутренее оборудование в трансформаторных будках вблизи жилых домов.
Работы будут проводиться в среду, 19 апреля, с 9 до 17 часов. Полный список домов, попадающих под отключение можно на сайте уфимской администрации.
Муниципальные власти города приносят извинения за временные неудобства.