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10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

19 апреля в Уфе отключат электричество

Без света останутся жители центра города.

19 апреля, из-за ремонтных работ, коммунальщики отключат электроэнергию в центре столицы.

Под плановые отключения попадают жители нескольких многоквартирных домов по улице Карла Маркса.

Ремонтники будут менять устаревшее внутренее оборудование в трансформаторных будках вблизи жилых домов.

Работы будут проводиться в среду, 19 апреля, с 9 до 17 часов. Полный список домов, попадающих под отключение можно на сайте уфимской администрации.

Муниципальные власти города приносят извинения за временные неудобства.

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