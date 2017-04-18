Алиханов рассказал, как в Калининграде хотят решить проблемы дольщиков

«По нашим подсчетам мы признали 7 объектов у нас проблемные, рабочая группа, которую Сидякин возглавляет (рабочая группа “Единой России” по проблемам дольщиков — прим. ред.), признает у нас в регионе 12 объектов проблемными. Мы все 12 посмотрели, все эти объекты имеют определенные сложности — часть уже решается, и решения очевидные и понятные, есть инвесторы, которые доделывают эти дома; часть имеет признаки таких серьезных правонарушений, преступлений, отдельные лица уже осуждены, и проблема, скажем так, заморозилась. Для того, чтобы её разморозить, сейчас мной будут даны поручения определенные относительно подготовки законопроекта, который уже проходит внутреннее согласование в правительстве, и будет до конца месяца, я надеюсь, направлен в Калининградскую областную Думу», — заявил врио губернатора в понедельник после совещания рабочей группы по проблемам дольщиков.

По его словам, новый закон позволит выделять застройщику дополнительные земельные участки, чтобы тот взялся за решение проблем обманутых дольщиков. «То есть мы будем выделять земельные участки дополнительные, которые будут создавать маржу для застройщика, и он за счет этой маржи будет помогать нам решать проблемы обманутых дольщиков. Я надеюсь, что депутаты быстро всё это рассмотрят, и уже в мае этот законопроект мы подпишем», — пояснил Алиханов.

Также глава региона планирует решить проблемы жертв двойных продаж. «У нас есть несколько десятков таких людей, в пределах тридцати, мы их тоже включим в этот инвестиционный механизм — изначально предлагалось им предоставлять арендное жилье, но с учетом их небольшого количества мы решили эту проблему заодно решить», — отметил врио губернатора.