Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в январе-марте вырос почти на 30%

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в январе-марте 2017 года увеличился на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В марте 2017 года Национальный аэропорт обслужил 263,9 тыс. пассажиров, прирост составил 29,4%. Количество пассажиров с начала года превысило 733,57 тыс., что на 28,2% выше показателя прошлого года. За март текущего года аэропортом обслужено 1806 самолетовылетов, из них 1653 регулярных и 110 чартерных, что на 10,1% больше по сравнению с прошлым годом.

РУП «Национальный аэропорт Минск» — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания «Белавиа», а также грузовые авиаперевозчики «Трансавиаэкспорт», «Рубистар» и «Генекс». Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.