Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
МИД прокомментировал взрыв автобуса с беженцами около Алеппо
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Нас бы все равно покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
11:00 (мск), источник: БЕЛТА

Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в январе-марте вырос почти на 30%

В марте 2017 года Национальный аэропорт обслужил 263,9 тыс. пассажиров, прирост составил 29,4%. Количество пассажиров с начала года превысило 733,57 тыс., что на 28,2% выше показателя прошлого года.

Источник: БЕЛТА

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в январе-марте 2017 года увеличился на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Читайте также
В Беларуси впервые представили технологию Wi-Fi Calling

В марте 2017 года Национальный аэропорт обслужил 263,9 тыс. пассажиров, прирост составил 29,4%. Количество пассажиров с начала года превысило 733,57 тыс., что на 28,2% выше показателя прошлого года. За март текущего года аэропортом обслужено 1806 самолетовылетов, из них 1653 регулярных и 110 чартерных, что на 10,1% больше по сравнению с прошлым годом.

РУП «Национальный аэропорт Минск» — первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания «Белавиа», а также грузовые авиаперевозчики «Трансавиаэкспорт», «Рубистар» и «Генекс». Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Опубликован график проведения ЦТ в 2017 году
Беларусь и Россия договорились о новом кредите примерно в $1 млрд - Семашко
Опубликован график проведения ЦТ в 2017 году
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
Учитель прокомментировал результаты экспертизы фильма «Матильда»
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь