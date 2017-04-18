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11:16 (мск), источник: ИА REGNUM

ТИНРО опроверг сообщения СМИ о прекращении добычи краба и рыбы в Ванино

Очередное сообщение хабаровских СМИ об экологической катастрофе" оказалось «уткой».

Источник: ИА REGNUM

Хабаровские СМИ сообщили о том, что в СВП Ванино перестали ловить рыбу и краба, поскольку они насквозь пропитаны углем. Ученые ТИНРО назвали сообщение очередной придуманной «страшилкой», передает корреспондент ИА REGNUM.

В то же время в Ванино есть экологические проблемы и более застарелые, и более опасные. Местная мусорная свалка давно пережила все мыслимые сроки эксплуатации. Гигантская помойка, возникшая еще в 70-х годах прошлого века, находится аккурат над бухтой Ванино. В период таяния снега и дождей в бухту стекает огромное количество крайне загрязненной различной дрянью воды. Суда, прибывающие в порт Ванино, и это ни для кого не секрет, сливают так называемую «отработку» — техническую воду, загрязненную мазутом и прочими химическими веществами, прямо на рейде, в море — чтобы не платить портовым службам за цивилизованную сдачу отходов. Во время визита на побережье активистов регионального ОНФ рыбаки из поселков Ванино и Токи жаловались, что все чаще находят на берегу выброшенные прибоем замазученные водоросли, причем, в большом количестве. И мазут, и тонны отходов со свалки несут обитателям моря куда большую угрозу, чем уголь. И это подтверждают ученые. Но экологическая общественность побережья этих проблем видеть почему-то не хочет.

Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино жители с 2013 года предъявляли претензии к перевалке угля портом Ванино. После митинга в январе 2017 года на предприятии введены дополнительные меры экологической безопасности: приобретены специальные пушки для орошения штабелей угля, строятся специальные ограждения. В ходе лососевой путины-2016 хабаровские рыбаки установили вековой рекорд — рыбопромышленники заявляли, что подобных уловов не было с начала XX века. Экологическая общественность на побережье в настоящее время разделилась: на тех, кто видит явные успехи и выступает за внедрение углеперевозчиками современных технологий, и на тех, кто пугает людей придуманными страшилками про пропитанных углем крабов.

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