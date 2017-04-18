Отдых в Сочи подорожает максимум на 15%

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. Ассоциация туроператоров России опровергла слухи, распространяемые СМИ.

Рост цен на проживание в сочинских отелях наблюдается в связи с переходом некоторых объектов на систему «всё включено». Об этом рассказал глава туристической компании «Мультитур». По его словам, подорожание колеблется от 7 до 12%.

Глава туроператора «Мультитур» подробно проанализировал ситуацию на рынке, сопоставив повышение цен с уровнем гостиниц:



— Наименьший рост цен показывают объекты размещения высокого уровня — около 5%. Отели среднего уровня 4* подняли стоимость в пределах 10%.

Наибольший рост приходится на объекты категории 3* — здесь рост по сравнению с прошлым летом примерно на 15%.

Также на изменение цен, естественно, повлияло местоположение объектов временного размещения.

Генеральный директор компании «НТК Интурист» Сергей Толчин обосновал тенденцию близостью к Черному морю. Объекты, расположенные на первой линии 4* и 5* действительно подняли цены на 25−30%.

Напомним, что в этом году все гостиницы и отели Краснодарского края прошли квалификацию и готовы к приему гостей в наступающем курортном сезоне.