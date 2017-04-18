Проезд между Челябинском и Копейском подорожал до 30 рублей

Проезд в маршрутных автобусах из Копейска в Челябинск подорожал с 25 до 30 рублей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Изменения для пассажиров маршрутов № 123 и 128 вступили в силу с 18 апреля. Горожане уже отметили, что подорожание станет проблемой, в первую очередь, для студентов вузов, вынужденных ежедневно ездить в областной центр. Некоторые копейчане прокомментировали, что ещё на одном маршруте — № 139 — проезд до 30 рублей поднялся несколько недель назад.

Напомним, ранее цена билета увеличилась на некоторых утренних рейсах автобуса № 123: платить 40 рублей вместо 25 пришлось пассажирам из посёлков Горняк, РМЗ, Кадровик и Бажово. А с 1 февраля о повышении тарифа объявили и другие копейские перевозчики.