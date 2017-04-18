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17:17 (мск), источник: Ежедневник.by

ТЦ «Импульс» продан частному инвестору

Церемония подписания договоров состоялась 17 апреля в Минске.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщает БЕЛТА, часть зданий на пл. Якуба Коласа в Минске продана частным инвесторам. Речь идет о здании торгового центра «Импульс», а также примыкающих к нему объектах. Покупателями стали два инвестора частной формы собственности, резиденты Беларуси.

Еще 15 ноября 2016 года на совещании у президента было принято решение о передаче ПВТ части неэффективно используемых территорий в границах улиц Кульман, Якуба Коласа и Веры Хоружей, в частности территории МПОВТ. ПВТ намеревался вложить в развитие данного комплекса около 15 млн долларов.

Однако тогда речи о продаже ТЦ «Импульс» не шло.

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