Молдова закупила 2000 противоградовых ракет дальнего действия

На каждом пункте запуска находится 31 ракета, только три из них — дальнего действия, — сказал замдиректора Противоградовой службы Сергей Еремейко.

Молдаване в этом году были дисциплинированнее

Из-за того, что Болгария решила выпустить новый тип ракет, которые до сих пор не прошли тестирование, Молдова заключила контракт с Россией. Доставку этих ракет задержали почти на месяц.

В нашу страну поставят почти две тысячи снарядов. Стоимость одного — 285 евро.

По контракту поставку наметили на 15-е апреля, но у них что-то произошло. Чтобы транспорт пересёк границу европейской страны, нужно разрешение. Мы ведем переговоры. Нам обещали привезти партию снарядов в мае, — продолжилСергей Еремейко.

Однако до тех пор существует риск, что урожай побьёт градом. Но пока специалисты уверяют, что волноваться не о чем.

Из-за низкой температуры на территории Молдовы нет угрозы возникновения опасных туч. Чтобы образовались градовые облака, температура воздуха должна быть выше 20-ти градусов, — отметил инженер Артур Морару.

В прошлом году каждый пункт запуска ракет получил по 36 снарядов. Более 300 ракет ближнего действия Болгария поставила в начале апреля. В конце июня после трехлетнего перерыва работу возобновят шесть пунктов запуска в Хынчештском районе. Кроме того, ещё 11 пунктов откроют в Кагульском и Кантемирском районе. От града будут защищены более полутора миллиона гектаров земли.