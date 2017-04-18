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12:33 (мск), источник: Actualitati.md

Молдова закупила 2000 противоградовых ракет дальнего действия

Примерно две тысячи противоградовых ракет дальнего действия доставят в нашу страну из России. Сделают это в мае. Пока же, в случае непогоды, Противогрвадовая служба сможет использовать ракеты ближнего действия, которые нам поставила Болгария.

Источник: Actualitati.md

Согласно расчётам, каждый пункт запуска ракет должен получить примерно 50 снарядов.

На каждом пункте запуска находится 31 ракета, только три из них — дальнего действия, — сказал замдиректора Противоградовой службы Сергей Еремейко.

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Из-за того, что Болгария решила выпустить новый тип ракет, которые до сих пор не прошли тестирование, Молдова заключила контракт с Россией. Доставку этих ракет задержали почти на месяц.

В нашу страну поставят почти две тысячи снарядов. Стоимость одного — 285 евро.

По контракту поставку наметили на 15-е апреля, но у них что-то произошло. Чтобы транспорт пересёк границу европейской страны, нужно разрешение. Мы ведем переговоры. Нам обещали привезти партию снарядов в мае, — продолжилСергей Еремейко.

Однако до тех пор существует риск, что урожай побьёт градом. Но пока специалисты уверяют, что волноваться не о чем.

Из-за низкой температуры на территории Молдовы нет угрозы возникновения опасных туч. Чтобы образовались градовые облака, температура воздуха должна быть выше 20-ти градусов, — отметил инженер Артур Морару.

В прошлом году каждый пункт запуска ракет получил по 36 снарядов. Более 300 ракет ближнего действия Болгария поставила в начале апреля. В конце июня после трехлетнего перерыва работу возобновят шесть пунктов запуска в Хынчештском районе. Кроме того, ещё 11 пунктов откроют в Кагульском и Кантемирском районе. От града будут защищены более полутора миллиона гектаров земли.

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