Власти помогут аграриям Южного Урала обновить парк техники

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, в 2015 году на закупку техники для предприятий АПК выделили 15 млн рублей, а в 2016 — 60 млн рублей.

«Мы планируем наращивать региональную поддержку на приобретение техники, она действительно работает. Считаю целесообразным увеличивать сумму поддержки из региональной казны на эти цели, — подчеркнул Борис Дубровский.

«В текущем году размер областной поддержки на техническое обновление, по решению губернатора, увеличен до 100 млн рублей, — уточнил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. — Кроме того, аграрии смогут приобретать технику по федеральной программе, предусматривающей скидку 15%, если сельхозмашины покупаются у отечественных заводов-изготовителей, включенных в федеральный реестр поставщиков сельхозтехники».

Как отметил Сушков, в Челябинской области создается кластер сельхозмашинстроения.

«Троицкие тракторы, я надеюсь, станут достойным дополнением посевным комплексам, планирующимся к выпуску на Челябинском компрессорном заводе, — резюмирует Сергей Сушков. — Таким образом, в регионе действует уже шесть предприятий, выпускающих востребованную у сельхозтоваропроизводителей технику».

По словам директора ООО «Троицкий тракторный завод» Артема Рудакова, основным критерием выбора места расположения производства стало то, что Троицк окружен пахотными землями.

«Многие наши клиенты находятся в Сургуте, Оренбурге, Республике Казахстан», — пояснил Рудаков. Он также отметил, что к концу года трудовой коллектив завода увеличат вдвое — до 40 человек, а к 2018 году — до 100 человек. Ежемесячно планируется выпускать 20 тракторов, а в перспективе — наращивать мощности и объем продукции.