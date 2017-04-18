Власти помогут аграриям Южного Урала обновить парк техники
ТРОИЦК, 18 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что сумма поддержки аграриев Южного Урала из региональной казны увеличится.
ТРОИЦК, 18 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что сумма поддержки аграриев Южного Урала из региональной казны увеличится.
Как сообщили «ФедералПресс» в
«Мы планируем наращивать региональную поддержку на приобретение техники, она действительно работает. Считаю целесообразным увеличивать сумму поддержки из региональной казны на эти цели, — подчеркнул Борис Дубровский.
«В текущем году размер областной поддержки на техническое обновление, по решению губернатора, увеличен до 100 млн рублей, — уточнил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. — Кроме того, аграрии смогут приобретать технику по федеральной программе, предусматривающей скидку 15%, если сельхозмашины покупаются у отечественных
Как отметил Сушков, в Челябинской области создается кластер сельхозмашинстроения.
«Троицкие тракторы, я надеюсь, станут достойным дополнением посевным комплексам, планирующимся к выпуску на Челябинском компрессорном заводе, — резюмирует Сергей Сушков. — Таким образом, в регионе действует уже шесть предприятий, выпускающих востребованную у сельхозтоваропроизводителей технику».
По словам директора ООО «Троицкий тракторный завод» Артема Рудакова, основным критерием выбора места расположения производства стало то, что Троицк окружен пахотными землями.
«Многие наши клиенты находятся в Сургуте, Оренбурге, Республике Казахстан», — пояснил Рудаков. Он также отметил, что к концу года трудовой коллектив завода увеличат вдвое — до 40 человек, а к 2018 году — до 100 человек. Ежемесячно планируется выпускать 20 тракторов, а в перспективе — наращивать мощности и объем продукции.