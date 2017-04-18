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15:00 (мск), источник: Prokazan.ru

С 26 мая авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Казани в Симферополь

С 26 мая авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Казани в Симферополь.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в департаменте общественных связей ПАО «Аэрофлот», рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты уже появились в продаже на сайте «Аэрофлота».

Расписание по средам и воскресеньям:

Su 6859 Казань 18.30 — Симферополь 21.15
Su 6858 Симферополь 14.50 — Казань 17.30.

Расписание по пятницам:

Su 6859 Казань 19.10 — Симферополь 21.55
Su 6858 Симферополь 15.35 — Казань 18.15.

Как ранее сообщалось на официальном сайте международного аэропорта «Казань», на традиционно популярный маршрут Казань-Симферополь помимо авиакомпании «Россия» в этом году заступают еще два авиаперевозчика — авиакомпания «Северный ветер» намерена выполнять перелеты по воскресеньям, а новый партнер аэропорта — авиакомпания «АЛРОСА» — по понедельникам.

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