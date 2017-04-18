С 26 мая авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Казани в Симферополь.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в департаменте общественных связей ПАО «Аэрофлот», рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты уже появились в продаже на сайте «Аэрофлота».

Расписание по средам и воскресеньям:

Su 6859 Казань 18.30 — Симферополь 21.15

Su 6858 Симферополь 14.50 — Казань 17.30.

Расписание по пятницам:

Su 6859 Казань 19.10 — Симферополь 21.55

Su 6858 Симферополь 15.35 — Казань 18.15.