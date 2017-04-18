С 26 мая авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Казани в Симферополь
С 26 мая авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Казани в Симферополь.
С 26 мая авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Казани в Симферополь.
Как рассказали порталу ProKazan.ru в департаменте общественных связей ПАО «Аэрофлот», рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты уже появились в продаже на сайте «Аэрофлота».
Расписание по средам и воскресеньям:
Su 6859 Казань 18.30 — Симферополь 21.15
Su 6858 Симферополь 14.50 — Казань 17.30.
Расписание по пятницам:
Su 6859 Казань 19.10 — Симферополь 21.55
Su 6858 Симферополь 15.35 — Казань 18.15.
Как ранее сообщалось на официальном сайте международного аэропорта «Казань», на традиционно популярный маршрут