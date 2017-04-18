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11:43 (мск), источник: Prokazan.ru

Центробанк подал иск о признании Татагропромбанка банкротом

Центральный банк России подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании Татагропромбанка банкротом. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление пока не принято к рассмотрению.

Напомним, 5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию Татагропромбанка. Такое решение было принято из-за того, что банк полностью утратил капитал, отмечается, что банк финансировал кредитные организации, входящие в банковскую группу во главе с Татфондбанком.

В банке была назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Ранее Центробанк уже сообщал, что Татагропромбанк нарушил норматив достаточности базового капитала — этот показатель характеризует способность банка покрыть возможные финансовые потери за свой счет, а не в ущерб клиентам.

При этом Татагропромбанк также вводил ограничения на банковские операции, в самом банке это объясняли техническими проблемами.

Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании «Новая нефтехимия», бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротами Татфондбанк, «Анкор Банк» и «ИнтехБанк».

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