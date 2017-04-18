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11:36 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи отопительный сезон продлили до 21 апреля

Администрация Сочи решила на неделю продлить отопительный сезон.

«Всем теплоснабжающим предприятиям курорта в указанный период надлежит обеспечить предоставление услуг предприятиям и гражданам в прежнем режиме», — говорится в постановлении администрации курорта.

Как отметили в МУП «Сочитеплоэнерго», традиционно отопительный сезон в Сочи заканчивается 15 апреля. В этот день на плановый ремонт останавливается котельная № 14, которая является самой крупной в городе. В этом году сезон решили продлить в связи с неустойчивой погодой.

По данным Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, 18 апреля температура воздуха поднимется до 19−24 °С, а на 19 апреля синоптики прогнозируют похолодание и дожди.

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