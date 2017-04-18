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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Реконструкцию Восточного обхода Перми планируется завершить к концу 2019 года

Краевые власти планируют полностью завершить реконструкцию Восточного обхода Перми к концу 2019 года.

Об этом сегодня на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента сообщил и.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов.

Расходы на строительство Восточного обхода предлагается увеличить в 2017 году на 314 млн руб., Расходы на строительство Восточного обхода предлагается увеличить в 2017 году на 314 млн руб., в 2019 году — на 550,8 млн руб. Перенос сроков завершения инвестиционного проекта с 2022 года на 2019 год, по словам министра, связано с наличием достаточного финансирования для завершения объекта.

В целом объем финансирования перечня объектов автодорожного строительства на 2017−2019 годы предлагается увеличить на 1,671 млрд руб. за счет остатков, неиспользованных в 2016 году (тогда перечень был освоен всего на 26%) и дополнительных доходов регионального Дорожного фонда.

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