Жилой микрорайон с двумя школами и детским садом построят на юго-востоке Москвы
Общая площадь застройки составит более 800 тысяч квадратных метров. Здесь возведут две школы, детский сад и поликлинику, а также реконструируют здания швейной фабрики.
Общая площадь застройки составит более 800 тысяч квадратных метров. Здесь возведут две школы, детский сад и поликлинику, а также реконструируют здания швейной фабрики.
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С севера территория ограничена 2-м Вязовским проездом, с
Площадь жилой застройки составит 552,8 тысячи квадратных метров, нежилой — 325 тысяч. Максимальная площадь строительства может составить 843 тысячи квадратных метров.
В новом микрорайоне планируют построить две школы на 1725 учеников, детский сад на 300 мест, поликлинику и
Проектом планировки предусмотрено строительство наземного многоуровневого паркинга площадью 30 тысяч квадратных метров. Также планируют реконструировать здания швейной фабрики.