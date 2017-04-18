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12:47 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Жилой микрорайон с двумя школами и детским садом построят на юго-востоке Москвы

Общая площадь застройки составит более 800 тысяч квадратных метров. Здесь возведут две школы, детский сад и поликлинику, а также реконструируют здания швейной фабрики.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На юго-востоке столицы построят жилой микрорайон площадью более 800 тысяч квадратных метров. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

С севера территория ограничена 2-м Вязовским проездом, с северо-востока — Рязанским проспектом, с юго-востока — Окской улицей, а с юго-запада — находится в пределах коммунальной зоны № 6.

Площадь жилой застройки составит 552,8 тысячи квадратных метров, нежилой — 325 тысяч. Максимальная площадь строительства может составить 843 тысячи квадратных метров.

В новом микрорайоне планируют построить две школы на 1725 учеников, детский сад на 300 мест, поликлинику и коворкинг-центр площадью 55,7 тысячи квадратных метров.

Проектом планировки предусмотрено строительство наземного многоуровневого паркинга площадью 30 тысяч квадратных метров. Также планируют реконструировать здания швейной фабрики.

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