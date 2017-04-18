Переселенцев из ветхого жилья Иркутской области хотят освободить от госпошлины

Переселенцев из ветхого и аварийного жилья Иркутской области планируют освободить от уплаты государственной пошлины. Как 18 апреля 2017 года сообщила председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Наталья Дикусарова, жители жалуются, что им приходится дважды платить государственную пошлину — когда они выезжают из аварийной квартиры и передают её в муниципальную собственность, и когда они оформляют права собственности на новую квартиру.

Парламентарии сделали запрос в правительство Иркутской области и получили ответ от председателя правительства Александра Битарова, который рассказал, что такая проблема действительно существует. При этом региональные власти считают, что доходы, которые получает областной бюджет от этих пошлин, небольшие, поэтому отказ от них не нанесёт существенного вреда. В связи с этим комитет по бюджету подготовил законодательную инициативу о внесение изменения в статьи Налогового кодекса России, в которых содержится информация об этих пошлинах. Планируется, что эта инициатива будет представлена всем депутатам на сессии ЗС 19 апреля. А в случае одобрения — направлена в Государственную думу.

«В прошлом году мы похожим проектом федерального закона от этой госпошлины освободили несовершеннолетних, — отметила Наталья Дикусарова. — Поскольку программа по переселению будет продолжена, мы предложим коллегам этот законопроект поддержать».