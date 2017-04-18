Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Олимпийский чемпион Немов вышел в свет с очаровательной женой
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Овечкин дает дорогу молодым: обзор матчей Кубка Стэнли
Ковалев: Уорд отдаст мне мои чемпионские пояса
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
"Либо пряником, либо кнутом": Лавров о словах беглого генерала
Беженцы из КНДР хлынут в РФ, если начнется война
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
16Мир встретил Пасху
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Переселенцев из ветхого жилья Иркутской области хотят освободить от госпошлины

Переселенцев из ветхого и аварийного жилья Иркутской области планируют освободить от уплаты государственной пошлины.

Переселенцев из ветхого и аварийного жилья Иркутской области планируют освободить от уплаты государственной пошлины. Как 18 апреля 2017 года сообщила председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Наталья Дикусарова, жители жалуются, что им приходится дважды платить государственную пошлину — когда они выезжают из аварийной квартиры и передают её в муниципальную собственность, и когда они оформляют права собственности на новую квартиру.

Парламентарии сделали запрос в правительство Иркутской области и получили ответ от председателя правительства Александра Битарова, который рассказал, что такая проблема действительно существует. При этом региональные власти считают, что доходы, которые получает областной бюджет от этих пошлин, небольшие, поэтому отказ от них не нанесёт существенного вреда. В связи с этим комитет по бюджету подготовил законодательную инициативу о внесение изменения в статьи Налогового кодекса России, в которых содержится информация об этих пошлинах. Планируется, что эта инициатива будет представлена всем депутатам на сессии ЗС 19 апреля. А в случае одобрения — направлена в Государственную думу.

«В прошлом году мы похожим проектом федерального закона от этой госпошлины освободили несовершеннолетних, — отметила Наталья Дикусарова. — Поскольку программа по переселению будет продолжена, мы предложим коллегам этот законопроект поддержать».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
Нобелевские лауреаты осудили предвыборную программу Марин Ле Пен
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь