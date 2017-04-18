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13:11 (мск), источник: Новости Перми

Три пермских перевозчика работали нелегально

«Закамский автобус-1», «Закамский автобус-2» и «Закамский автобус-3» перевозили пассажиров по автобусному маршруту № 20 без договора с администрацией Перми.

Источник: Новости Перми

В Пермское УФАС поступила жалоба от ООО «Мега-Групп» на действия трех перевозчиков ООО «Закамский автобус-1», ООО «Закамский автобус-2» и ООО «Закамский автобус-3». Так, компания-заявитель заключила договор с департаментом дорог и транспорта на осуществление перевозок по автобусному маршруту № 20 «микрорайон Новый Крым — Драмтеатр». Однако перечисленные компании также работали по этому направлению, но без контракта.

Пермское УФАС России выдало предупреждения перевозчикам, согласно которому они должны прекратить деятельность, содержащую признаки недобросовестной конкуренции, до 10 марта 2017 года. Представители компаний заявили, что требования выполнены. Однако 13 марта поступила очередная жалоба. ООО «Закамский автобус-1» и ООО «Закамский автобус-3» продолжали работать по маршруту № 20.

В действиях этих компаний антимонопольный орган выявил признаки недобросовестной конкуренции, в связи с чем возбуждено дело по «О защите конкуренции».

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