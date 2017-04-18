На Ростовской АЭС прошли испытания системы безопасности реактора

«Испытания нужны для проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования системы, их элементов и соединений, нагружаемых давлением в соответствии с требованиями проектной документации», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе испытаний замечаний выявлено не было, полученные результаты соответствуют критериям успешности.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, в марте Ростовская АЭС получила положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на эксплуатацию четвертого энергоблока. На энергоблоке № 4 будет эксплуатироваться реакторная установка типа ВВЭР-1000, такая же, как и на трех работающих блоках.