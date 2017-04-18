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16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

На Ростовской АЭС прошли испытания системы безопасности реактора

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС прошли гидравлические испытания системы безопасности реактора.

«Испытания нужны для проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования системы, их элементов и соединений, нагружаемых давлением в соответствии с требованиями проектной документации», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе испытаний замечаний выявлено не было, полученные результаты соответствуют критериям успешности.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, в марте Ростовская АЭС получила положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на эксплуатацию четвертого энергоблока. На энергоблоке № 4 будет эксплуатироваться реакторная установка типа ВВЭР-1000, такая же, как и на трех работающих блоках.

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