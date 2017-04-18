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15:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах на три рубля подорожает общественный транспорт

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей.

В «тарифном деле» заявлены трамваи, а также автобусы большой и малой вместимости, пишут «Челнинские известия».

Как рассказала заместитель руководителя Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Романова, на данный момент лишь запущена процедура оформления повышения тарифа на перевозки пассажиров и багажа автобусами и трамваями.

Затем этот вопрос рассмотрит правление Государственного комитета РТ по тарифам, после чего постановление зарегистрирует прокуратура РТ и Минюст. Через десять дней с момента регистрации в Минюсте РТ документ вступит в силу.

По мнению директора ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина, вся процедура завершится в апреле, и в начале мая проезд в Автограде подорожает. Сейчас проезд в общественном транспорте обходится челнинцам в 20 рублей. Напомним, этот тариф в трамваях и автобусах Набережных Челнов действует с 5 февраля 2016 года.

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