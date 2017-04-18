Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба

Роспотребнадзор признал, что «процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека». Там пояснили, что по истечении срока годности в продуктах питания накапливаются разнообразные «патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы». При термической обработке большинство микроорганизмов разрушается, однако их токсины способны выдерживать высокие температуры, указали там.

Сама Яровая отмечает, что пекари обратились к мониторинговой группе из-за сложившейся в отрасли «недопустимой ситуации с возвратами хлеба». По ее словам, из-за этого страна теряет порядка трех миллионов тонн ржи и пшеницы, а также от 50 до 60 миллиардов рублей.

«Наша задача — зашита российских граждан как потребителей в их безусловном праве на качественную и безопасную продукцию по доступной цене и российского производителя от дискриминации и проборов торговых сетей», — подчеркивает парламентарий.