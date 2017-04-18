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15:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба

В Роспотребнадзоре согласились с необходимостью внесения в законодательство изменений, устанавливающих запрет на возврат производителю непроданного хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие комментарии содержатся в письме руководителя ведомства Анны Поповой на имя вице-спикеры Госдумы, главы федеральной мониторинговой группы «Честная цена» Ирины Яровой.

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Роспотребнадзор признал, что «процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека». Там пояснили, что по истечении срока годности в продуктах питания накапливаются разнообразные «патогенные агенты как микробиологической, так и химической природы». При термической обработке большинство микроорганизмов разрушается, однако их токсины способны выдерживать высокие температуры, указали там.

Сама Яровая отмечает, что пекари обратились к мониторинговой группе из-за сложившейся в отрасли «недопустимой ситуации с возвратами хлеба». По ее словам, из-за этого страна теряет порядка трех миллионов тонн ржи и пшеницы, а также от 50 до 60 миллиардов рублей.

«Наша задача — зашита российских граждан как потребителей в их безусловном праве на качественную и безопасную продукцию по доступной цене и российского производителя от дискриминации и проборов торговых сетей», — подчеркивает парламентарий.

20 февраля Российский союз пекарей призвал власти ввести запрет на возврат продавцами хлебопекарной продукции. Потери отрасли из-за возврата ретейлерами нереализованной продукции, по их оценкам, составляют десятки миллиардов рублей.

Комментарии
8
Рашид Муслимов
Возвращенный на пекарню хлеб в размолотом виде добавляют в тесто нового замеса, в результате испеченный из такого теста хлеб не вкусный, крошится и быстро портится. За границей хлеб с истекающим сроком годности продают по более дешёвым ценам или вовсе выставляют на лотке у входа за бесплатно для нуждающихся.
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прохор
Дёшево.
Напрягись.
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Дмитрий Голубев
Яровая всюду свой длинный нос сует
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