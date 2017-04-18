Поезда в Омске оборудовали автопилотами
Электронные приборы сами корректируют скоростной режим движения поезда.
Электронные приборы сами корректируют скоростной режим движения поезда.
Железнодорожные составы в Омске теперь управляются автопилотом, сообщает ОТР.
Система автоматического управления локомотивом сейчас установлена только на 40 электровозах. Электронные приборы сами корректируют скоростной режим движения поезда, управляют его тормозами и реагируют на сигналы светофоров. По словам руководства депо, автопилот внедрили для того чтобы облегчить работу машинистов. Кроме этого, система экономит электроэнергию на 10%.
Евгений Панов, машинист электровоза, рассказал: «Машинист просто наблюдает за приборами безопасности, смотрит вперёд, и конечно, в
Все машинисты локомотивов, которые снабжены автопилотом, прошли обучение на специальном тренажёре.