Поезда в Омске оборудовали автопилотами

Железнодорожные составы в Омске теперь управляются автопилотом, сообщает ОТР.

Система автоматического управления локомотивом сейчас установлена только на 40 электровозах. Электронные приборы сами корректируют скоростной режим движения поезда, управляют его тормозами и реагируют на сигналы светофоров. По словам руководства депо, автопилот внедрили для того чтобы облегчить работу машинистов. Кроме этого, система экономит электроэнергию на 10%.

Евгений Панов, машинист электровоза, рассказал: «Машинист просто наблюдает за приборами безопасности, смотрит вперёд, и конечно, в какой-то степени это облегчает труд машиниста — не надо постоянно двигать джойстиками, система сама ведёт полностью поезд».

Все машинисты локомотивов, которые снабжены автопилотом, прошли обучение на специальном тренажёре.