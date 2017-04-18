Мэрия: с конца недели в Калининграде по ночам начнут наносить дорожную разметку

При этом, как отметили в отделе пассажирского транспорта и организации дорожного движения, разметка наносится при благоприятных погодных условиях «от +10 градусов», поэтому работы могут быть перенесены. Они будут идти по ночам, с 22:00 до 6:00, использовать предполагается как краску, так и пластик — холодный и «термо».

Работы будут производиться по всей территории города в соответствии с контрактом, заключенным с ООО «ДТС39». Это компания выиграла соответствующий конкурс в начале года, предложив заняться «ремонтом и содержанием технических средств организации дорожного движения» за 13,8 млн рублей. Максимальная цена контракта, таким образом, была снижена чуть более чем на 1,1 млн рублей.