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16:31 (мск), источник: Новый Калининград

Мэрия: с конца недели в Калининграде по ночам начнут наносить дорожную разметку

Компания-подрядчик начнет наносить дорожную разметку в областном центре с пятницы. Эту дату корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» назвали в мэрии Калининграда.

Источник: Новый Калининград

При этом, как отметили в отделе пассажирского транспорта и организации дорожного движения, разметка наносится при благоприятных погодных условиях «от +10 градусов», поэтому работы могут быть перенесены. Они будут идти по ночам, с 22:00 до 6:00, использовать предполагается как краску, так и пластик — холодный и «термо».

Работы будут производиться по всей территории города в соответствии с контрактом, заключенным с ООО «ДТС39». Это компания выиграла соответствующий конкурс в начале года, предложив заняться «ремонтом и содержанием технических средств организации дорожного движения» за 13,8 млн рублей. Максимальная цена контракта, таким образом, была снижена чуть более чем на 1,1 млн рублей.

Почти за 14 миллионов подрядчик в течение года должен будет не только наносить разметку, но и устанавливать пешеходные ограждения и барьеры, искусственные неровности и дорожные знаки. Также ООО «ДТС39» предстоит проводить аварийно-восстановительные работы в случае ЧП и ДТП, чистить и мыть ограждения, столбики и т. д. Согласно контракту, компания должна не менее двух раз в неделю проводить проверки «технических средств организации дорожного движения» с тем, чтобы выявлять дефекты.

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