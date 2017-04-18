Строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму начнется в этом году

Об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» 17 апреля заявил замглавы горадминистрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

«Это проект, который мы уже сегодня реализуем, который через год — два уже приобретет реальные очертания… Проектно-сметная ситуация уже разработана, в прошлом году снос и отселение производила Верхняя Пышма, в этом году снос и отселение, начало строительства начинает Екатеринбург», — сказал Андрей Корюков.

При этом замглавы горадминистрации отметил, что строительство трамвайной линии в Академическом станет примерно таким же по объему и затратам. По словам Корюкова, сейчас заинтересованность в проекте проявляют компания ЛСР, застройщик Широкой Речки, компания «Ренова» и застройщик самого Академического.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», соглашение о строительстве трамвайной линии было подписано губернатором Евгением Куйвашевым и гендиректором УГМК Андреем Козицыным в апреле 2015 года. Проект строительства был утвержден министром строительства Свердловской области Михаилом Волковым 6 декабря 2016 года. Ожидается, что пуск трамваев по этой линии состоится в конце 2019 года.