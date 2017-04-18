Количество проданных льготных проездных сократилось почти вдвое

Так, согласно представленным данным, студенческий проездной на полный месяц в марте прошлого года купили 13 тыс. 974 человек, а в марте 2017 года проездной на 90 поездок приобрели на 10 тыс. человек меньше — 3 тыс. 410 человек.

Гораздо больше студентов пополняют электронные карты на 45 поездок — около 5 тыс. пользователей в феврале и около 7 тыс. в марте.

В марте 2016 года проездным на полный месяц воспользовались 4,5 тыс. школьников, а в прошлом месяце — около 2 тыс. человек. Сокращение наблюдается и по пенсионным проездным — 12 тыс. человек купили его в марте прошлого года и 7 тыс. в минувшем месяце.

Израсходовали 90 возможных поездок в марте этого года 111 человек.

Депутат Пермской гордумы Надежда Агишева поинтересовалась, почему количество приобретённых проездных сильно снизилось. Илья Денисов пояснил, что «студенты откровенно пользовались тем, что электротранспорт не был подключен к системе все три месяца».

Всего сейчас к городской системе автоматизированного учёта подключены 32 автобусных и два трамвайных маршрута — менее 50% всех городских маршрутов.

Илья Денисов пояснил, что, возможно, в будущем система пополнения электронного проездного будет доступна в виде электронного кошелька. Сейчас же, по его подсчётам, перевозчики получают меньше бюджетных средств в качестве компенсации за провоз льготников, чем раньше. Например, востребованный у льготников автобус № 3 получил в феврале 2016 года более 1 млн руб., а в феврале 2017 года — 569 тыс. руб.