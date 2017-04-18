Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина
Лидер КНДР направил телеграмму президенту Сирии
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Киев готовит закон, который признает Крым российским – СМИ
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12США нанесли ракетный удар по Сирии
22Цвет нации
18:45 (мск), источник: Фонтанка

Промышленное производство в Петербурге выросло на 6,6%

Промышленное производство в Петербурге в январе-марте 2017 года выросло на 6,6% к аналогичному месяцу 2016 года. Об этом 18 апреля сообщает Петростат.

Источник: РИА "Новости"

В плюсе оказались выпуск лекарств (8,5%), машин и оборудования (6,3%). Изготовители автотранспортных средств улучшили свои показатели на 33,5%, резиновых и пластмассовых изделий — на 40%.

Сократился выпуск напитков (-5,3%), выпуск текстильных изделий (-0,1%), химических веществ (-17,6%), мебели (-25,5%). Производство тепла и электричества в марте упало на 3,3%.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в целом промышленное производство в Северной столице по итогам января-марта 2017 года выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Петербург в белые ночи останется без катеров
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Путин сравнил выдающих микрозаймы со старухой-процентщицей
Вице-премьер Турции вылетел в Москву обсудить снятие санкций
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
Суд арестовал отца полковника Захарченко
При падении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь