Промышленное производство в Петербурге выросло на 6,6%

В плюсе оказались выпуск лекарств (8,5%), машин и оборудования (6,3%). Изготовители автотранспортных средств улучшили свои показатели на 33,5%, резиновых и пластмассовых изделий — на 40%.

Сократился выпуск напитков (-5,3%), выпуск текстильных изделий (-0,1%), химических веществ (-17,6%), мебели (-25,5%). Производство тепла и электричества в марте упало на 3,3%.