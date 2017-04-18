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19:53 (мск), источник: РИА Новости

Греф раскритиковал трудовые книжки

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Всероссийской конференции «Онлайн кассы — новые возможности роста».

Источник: РИА Новости

«У нас сегодня тратится сотни тысяч эко-часов на заполнение трудовой книжки, обязательно с синей ручкой, обязательно с синей печатью и обязательно от руки должно быть заполнено. Если ты ее нечаянно утерял, при этом нужно громадное количество организаций обежать, а их давно уже может быть нет и не существует, они уже закрылись, а пенсию начислять надо. Это громадная проблема», — посетовал Греф.

«Мы живём в условиях этого хаотического совершенно законодательства, которое было написано в двадцатых годах прошлого века. И это неудобно работодателям, мы несём гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носится с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», — отметил глава Сбербанка.

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