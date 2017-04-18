Греф раскритиковал трудовые книжки

«У нас сегодня тратится сотни тысяч эко-часов на заполнение трудовой книжки, обязательно с синей ручкой, обязательно с синей печатью и обязательно от руки должно быть заполнено. Если ты ее нечаянно утерял, при этом нужно громадное количество организаций обежать, а их давно уже может быть нет и не существует, они уже закрылись, а пенсию начислять надо. Это громадная проблема», — посетовал Греф.

«Мы живём в условиях этого хаотического совершенно законодательства, которое было написано в двадцатых годах прошлого века. И это неудобно работодателям, мы несём гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носится с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», — отметил глава Сбербанка.