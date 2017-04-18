Совет директоров УПЗ приостановил полномочия гендиректора

Временным гендиректором назначен коммерческий директор УПЗ Сергей Смолин.

На предприятии агентству «Интерфакс-Урал» отказались сообщать причины, по которым полномочия А. Морозова приостановлены.

Совет директоров УПЗ также утвердил изменения в положение об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя предприятия, назначил на 29 июня годовое собрание акционеров и утвердил его повестку дня, в ней значится вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и его избрании.