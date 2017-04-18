Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
СМИ: Меркель сдала Путина британским спецслужбам
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
После победы «Газпрома» экспорту газа из США придет конец – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
На Украине СБУ перепугалась закупки российских автобусов
"Нас бы покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15Роботы в Пальмире
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:44 (мск), источник: Интерфакс

Совет директоров УПЗ приостановил полномочия гендиректора

Екатеринбург. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Совет директоров АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, Свердловская область, входит в АО «Концерн радиоэлектронные технологии», «КРЭТ») на заседании во вторник принял решение приостановить полномочия гендиректора предприятия Александра Морозова, говорится в сообщении УПЗ.

Временным гендиректором назначен коммерческий директор УПЗ Сергей Смолин.

На предприятии агентству «Интерфакс-Урал» отказались сообщать причины, по которым полномочия А. Морозова приостановлены.

Совет директоров УПЗ также утвердил изменения в положение об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя предприятия, назначил на 29 июня годовое собрание акционеров и утвердил его повестку дня, в ней значится вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и его избрании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Башкирии могут оформить шенгенскую визу через МФЦ
Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь